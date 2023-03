BAPR, utile 2022 balza a 22,7 milioni di euro. In calo gli NPL

(Teleborsa) -, la maggiore banca indipendente siciliana, ha chiuso ilcon unpari a 22,7 milioni di euro, in crescita dell'86,9% rispetto ai 12,1 milioni di euro del 2021). Il margine di intermediazione si attesta a 154,9 milioni di euro. All'interno dell’aggregato, ilè pari a 108,1 milioni di euro (+14,7% a/a) e leammontano a 50,3 milioni di euro (+3,7% a/a). I costi operativi si attestano a 101 milioni di euro (+1,5% a/a), con un cost to income primario si attesta a 63,8% rispetto al 69,7% del 2021."L'utile di esercizio 2022 è il coronamento di un anno colmo di traguardi raggiunti - ha commentato il- Il risultato d'esercizio è fra i più alti della storia della banca e sottolinea come l'obiettivo sia stato e continua ad essere creare valore per il territorio. È questo radicamento il valore fondante della cultura della nostra banca:. Cresciamo anno su anno in redditività, efficienza, qualità dell'attivo, conservando una solidità patrimoniale fra le più alte nel settore bancario italiano".Ledi valore su crediti si attestano a 20,8 milioni di euro (-53,8%). Diminuisce: NPL Ratio lordo al 5,7% (7,4% a/a); NPL Ratio netto al 3,0% (4,3% a/a); Costo del Credito a 0,70%, più che dimezzato rispetto al 2021; Rapporto di copertura totale NPL al 48,9% (73,2% e 43,8% rispettivamente per Sofferenze e UTP).Lada clientela cresce di 348,2 milioni di euro (+9,1% a/a), la componente indiretta cresce di 60,4 milioni di euro (+5,3% a/a), di cui la raccolta gestita di 22,8 milioni di euro (+2,5% a/a). Lea famiglie e imprese si sono assestate a oltre 400 milioni di euro (+3,6% rispetto al 2021).