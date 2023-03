BCE, Nagel: aumento tassi marzo non sarà l'ultimo, necessari altri significativi interventi

(Teleborsa) - "Una cosa è certa:. Anche in seguito potrebbero essere necessarie ulteriori significative variazioni dei tassi di interesse". Lo ha affermato, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), introducendo il rapporto annuale 2022 della Bundesbank.La Banca centrale tedesca ha registrato lo scorso anno la sua, a causa dei rialzi dei tassi che hanno ridotto il valore delle partecipazioni obbligazionarie e hanno generato una perdita sui prestiti ultra convenienti alle banche."Naturalmente rivalutiamo la situazione ad ogni incontro - ha aggiunto Nagel -Tuttavia, per come stanno le cose oggi, ritengo che i tassi di interesse chiave debbano essere ancora più elevati per riportare il tasso di inflazione al nostro obiettivo del 2% in modo tempestivo".Nell'arco di otto mesi, da giugno 2022 in avanti, i tassi di riferimento della BCE sono statie il Consiglio direttivo ha già segnalato un aumento di ulteriori 50 punti base per marzo.Secondo il banchiere, per raggiungere questo obiettivo, "abbiamo bisogno che i tassi di interesse siano a un. E dobbiamo mantenere quel livello fino a quando i dati e le proiezioni non ci forniranno prove sufficienti che l'inflazione stia tornando al nostro obiettivo a medio termine del 2%"."Ciò deve- ha aggiunto - Fino a quel momento, i tagli dei tassi di interesse non sono un punto di partenza".