Economia circolare: "grandi prospettive di sviluppo" da riciclo batterie auto elettriche

(Teleborsa) - Ottimizzare l’utilizzo delleè questa l'importante sfida rappresentata dalProprio come prevede la direttiva 2006/66/CE, che fa della mobilità elettrica un chiaro esempio di economia circolare.Dopo l'impiego a bordo di auto, furgoni o altri mezzi, gli accumulatori sono chiamati prima a una second life per applicazioni stazionarie pubbliche o private - a supporto di reti elettriche e fonti rinnovabili - per poi venire avviati al riciclo per recuperare tutti i preziosi materiali che li compongono. UnÈ questa la fotografia scattata dallo studio "presentato oggi a Milano da Motus-E, Strategy& e Politecnico di Milano, cEd è in questocon tutti iforte, tra l'altro, di un' esperienza trasversale nel riciclo. Considerando solo le batterie delle auto elettriche che si troveranno già sul territorio nazionale, e senza contare tutto l'indotto del comparto, i ricavi di questa attività si attesteranno nella Penisola tra icon una vertiginosa prospettiva di aumento al naturale crescere del parco elettrico circolante, fino a stabilizzarsi a regime su valori esponenzialmente elevati quando tutto il parco sarà a batteria.anche importando accumulatori da riciclare dall'estero.Complici i nuovi target Ue sul contenuto minimo di riciclato nellea fine seconda vita pronte per essere riciclate in Europa, a fronte di una capacità di riciclo che non supera oggi le"I risultati di questo studio sono l'esempio dell'approccio che come Paese dobbiamo avere nei confronti della transizione all'elettrico", spiega il segretario generale di Motus-E,"le competenze ingegneristiche dell'Italia sono riconosciute in tutto il mondo, con le giuste politiche industriali possiamo metterle a frutto e diventare leader in molti ambiti dellaSi tratta di opportunità per rilanciare economia e occupazione che non possiamo regalare ad altri Paesi, ma bisogna essere veloci se vogliamo coglierle e sfruttarle appieno".La catena del valore delle batterie - spiega la nota -: produzione e utilizzo, e gestione delfine vita, con quest' ultima che include le fasi di raccolta, trasporto, seconda vita della batteria e riciclo, prima di arrivare alla vendita del materiale riciclato. Le opportunità derivanti dalla gestione delle batterie a fine vita stanno già cominciando a incentivare gliattori tradizionali dellaestendere le proprie competenze in ruoli adiacenti ricoperti. Anticipare le proprie mosse può innescare un rilevante vantaggio competitivo"."Lper le batterie è fondamentale per sfruttare il valore immagazzinato nella loro capacità residua e nei componenti che le compongono", sottolineaPrincipal Strategy&, "oltre alla sostenibilità, |'interesse degli attori coinvolti rispetto a questoe utilizzo e gestione del fine vita. Affiancare la produzione di batterie al riciclo degli scarti permette ai produttori italiani ed europei diriutilizzare la materia prima seconda derivata dai loro stessi rifiuti, e soddisfare i requisiti imposti dalleAllo stesso modo, le case automobilistiche possono identificare le soluzioni ottimali per dare nuova vita alle batterie di cui conoscono design e caratteristiche, e usufruire delle loro reti di concessionari per la raccolta. Gli attori in grado di sfruttare fin da subito queste sinergie godranno di un forte vantaggio competitivo"."Le soluzioni tecnologiche per il riciclo di materiali strategici dalle batterie a ioni di Litio trattate nel report, implementate a diversi livelli di maturità industriale, evidenziano le attuali capacità di riciclo in Europa e le enormi opportunità che questa strategia di business circolare offre al!' ecosistema nazionale", conclude, professore associato presso il Dipartimento di Meccasica del Politecnico di Milano, sottolineando che "le sfide per il futuro riguarderanno lo sviluppo di soluzioni sostenibili e ad alto valore aggiunto per supportare la fornitura di materia prima-seconda ad elevata qualità per il riuso nelle Gigafactory per la produzione diL'analisi presentata oggi non si limita a esplorare i riflessi economici del riciclo delle batterie dei veicoli elettrici, ma fornisce anche una dettagliata panoramica sulla t, illustrando le caratteristiche dei vari trattamenti e anticipando le peculiarità delle prossime generazioni di accumulatori: dallo sviluppo di design che faciliteranno il riciclo all'evoluzione del catodo verso una progressiva riduzione del cobalto, passando per la sostituzione della grafite all'interno dell' anodo e la transizione dell'elettrolita dallo