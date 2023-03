Euronext ritira l'offerta per Allfunds

Euronext

BNP Paribas

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha ritirato l' offerta per acquisire il 100% di Allfunds Lo ha comunicato con una nota nella tarda serata di ieri il maggiore gestore di listini azionari europeo dopo che, lo scorso 22 febbraio, aveva ammesso di aver sottoposto al CdA di Allfunds un'offerta indicativa da 8,75 euro ad azione e di essere "in trattative attive" con i maggiori azionisti della società, il fondo di private equity Hellman & Friedman e la banca francese, titolari complessivamente del 46,4% di Allfunds."Il CdA di Allfunds ha ritenuto che i termini della proposta fossero inadeguati" - si legge in un comunicato diffuso questa mattina da Allfunds -. "Allfunds conseguentemente ha avviato una discussione sui termini con Euronext ma nessun accordo è stato raggiunto e le trattative sono terminate".