Maire Tecnimont, Silvia Guidi nuova Head of Investor Relations

Maire Tecnimont

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha comunicato che, a riporto del CFO Fabio Fritelli, con l'incarico di gestire i rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari e la comunità finanziaria globale.Silvia Guidi, laurea in Economia all'Università Bocconi, ha maturato, per ultimo come Investor Relations Manager pressoAll'attuale Head of Investor Relations,, saranno attribuite nuove responsabilità all'interno del gruppo Maire Tecnimont, si legge in una nota.