Novavax, dubbi sostanziali sulla capacità di continuare a operare

Novavax

(Teleborsa) -, società di biotecnologie statunitense che si concentra sullo sviluppo di vaccini, ha registratoper ildi 357 milioni di dollari, che riflettono una crescita del 61% rispetto ai 222 milioni nello stesso periodo del 2021. I ricavi per l'intero anno 2022 sono stati di 1,9 miliardi e riflettono una crescita del 73%.Laper il quarto trimestre 2022 è stata di 182 milioni rispetto a una perdita netta di 846 milioni nello stesso periodo del 2021. La perdita netta per l'intero 2022 è stata di 658 milioni, rispetto a una perdita di 1,7 miliardi nel 2021.Nel 2023, Novavax intende concentrare l'organizzazione per investimenti e attività con la priorità di, coerente con le raccomandazioni di salute pubblica per la composizione del ceppo per la stagione vaccinale autunnale del 2023.Novavax ha però segnalato che "esistonocome un'azienda in funzionamento per un anno dalla data di emissione del presente bilancio"."Mentre l'attuale previsione del flusso di cassa per il periodo previsionale della continuità aziendale di un anno stima che disponiamo di capitale sufficiente per finanziare le operazioni, questa, anche per quanto riguarda le entrate del 2023, i finanziamenti del governo degli Stati Uniti e in attesa di arbitrato", si legge nella nota sui conti.