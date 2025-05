Ocse: "Surplus acciaio minaccia stabilità del mercato, lavoro e piani di decarbonizzazione"

(Teleborsa) - "Lo straordinario aumento della sovracapacità minaccia la stabilità del mercato dell'acciaio, l'occupazione e i piani di decarbonizzazione". È l'avvertimento lanciato dall'Ocse, nell'il nuovo rapporto sulla siderurgia mondiale, presentato oggi. In tale scenario l'organismo internazionale con sede a Parigi si appella ai Paesi affinché affrontino "con urgenza le misure che hanno portato alla continua crescita della sovracapacità di acciaio, se vogliono impedire un'ulteriore erosione della stabilità del mercato e preservare una concorrenza leale nel settore siderurgico". Secondo l'Oecd Steel Outlook 2025, si prevede che, circa 290 Mt in più rispetto alla produzione combinata di acciaio dei Paesi Ocse nel 2024.Questo notevole incremento – spiega l'Ocse – è il risultato della "continua espansione della capacità nonostante la debole crescita della domanda globale di acciaio. Glinelle economie non Ocse – avverte l'organizzazione – sono i principali fattori che determinano questo squilibrio, mettendo a rischio la stabilità del mercato, l'occupazione, le catene di approvvigionamento e gli sforzi di decarbonizzazione"."I risultati dell'Oecd Steel Outlook 2025 dimostrano che è urgente arginare la crescita della sovracapacità e superare le distorsioni del mercato per garantire il buon funzionamento dei mercati siderurgici globali – afferma in una nota il–. Attraverso la cooperazione internazionale e un dialogo basato sulle prove, saremo in grado di lavorare per ripristinare una concorrenza leale e migliorare l'efficienza di un settore siderurgico sostenibile a livello globale".Le imprese siderurgiche dei Paesi Ocse – rileva il rapporto – stanno vedendo la loro redditività avvicinarsi ai minimi storici. Anche l'occupazione è stata influenzata negativamente da queste tendenze, come dimostrato dallanei paesi membri del Global Forum on Excess Steel Capacity (GFSS) tra il 2013 e il 2021. Inoltre, l'attuale squilibrio mette a repentaglio gli sforzi di decarbonizzazione, con altiforni/convertitori di ossigeno ad alta intensità di emissioni che dovrebbero rappresentare il 40% degli aumenti di capacità pianificati tra il 2025 e il 2027, a scapito degli investimenti in tecnologie a basse emissioni di Co2. L'Ocse sollecita un'azione internazionale mirata lungo tre linee principali: "eliminare i sussidi che distorcono le forze di mercato e gli aiuti che incoraggiano la capacità eccedente, garantire un efficace coordinamento internazionale e la definizione di regole del gioco eque". Infine, per quanto riguarda la cooperazione internazionale, "consentire di accelerare lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie a basse emissioni di carboni".Secondo l'Ocse la"continua a soffrire di una mancanza di equità delle condizioni". Pertanto "regole del gioco eque sono oggi necessarie per migliorare le prospettive dell'industria siderurgica mondial". Per l'organismo internazionale con sede a Parigi, le difficoltà nel settore "dovrebbero probabilmente continuare nel 2025 e anche oltre".Nel mondo, dal 2025 al 2027, sono previsti, fino al 6,7 % (165 milioni di tonnellate metriche). Se ciò dovesse verificarsi, – sottolinea il report – "peggiorerà la capacità in eccesso mondiale". Nel dettaglio leeconomie asiatiche dovrebbero rappresentare il 58% della nuova capacità, spinte da aumenti sostanziali in Cina e in India. Per l'Ocse, "con una crescita della domanda alla meglio debole, il tasso di utilizzo delle capacità potrebbe nuovamente contrarsi verso il 70%, esercitando una enorme pressione anche sulle acciaierie più competitive".Le, allerta l'Ocse, continuano a "falsare la concorrenza e hanno contribuito in modo significativo alla capacità in eccesso nelle economie extra-Ocse". Tra l'altro, secondo l'Ocse, l'aumento delle esportazioni cinesi causa un forte aumento delle misure commerciali su scala mondiale. "L'export d'acciaio cinese – precisa l'organismo – ha raggiunto un livello record di 118 milioni di tonnellate nel 2024".