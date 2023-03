Salcef, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

Salcef

(Teleborsa) -ha incrementato ilsul titolo da, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie, a(da 21,5 euro) e ha confermato ilsul titolo a "". Gli analisti evidenziano, in particolare, che l'acquisizione della società Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie (FVCF) aumenta l'esposizione al mercato italiano, che è diventato più attraente grazie all'aumento degli investiti pubblici nel settore."La materializzazione dell'effettivoin Italia sta diventando sempre più visibile - si legge in una nota - Riteniamo pertanto che Salcef potrebbe potenzialmente suggerire un ritmo di crescita organica leggermente più veloce per il 2023, rispetto alla precedente indicazione di circa il 10%. Ciononostante, riteniamo che l'obiettivo di margine EBITDA di circa il 20% per il 2023 dovrebbe rimanere per ora, datae gli aggiornamenti del meccanismo di determinazione dei prezzi osservati in Italia durante il 2022".Intermonte, tenendo conte dell'acquisizione di FVCF, ha: +60/70 milioni di euro aggiunti alla stima della top-line per il 2023/24 e un margine EBITDA prudente del 17-18%."Salcef ha(era di circa 200 milioni di euro prima dell'accordo) per rafforzare la sua presenza in Italia, il mercato più attraente a livello globale per la manutenzione ferroviaria poiché i progetti finanziati dal PNRR stanno ora prendendo il via e sono destinati ad accelerare verso 2026", sottolineano gli analisti.