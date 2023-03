Società Tlc: Governo esercita Golden Power

(Teleborsa) - Il Governo gioca la carta delper un’operazione nel settore delle telecomunicazioni. «"Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali,E' quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi.Nel dettaglio, consiste nella facoltà di dettare specifiche condizioni (o di opporsi) all’acquisto di partecipazioni, così come di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie.poi alle misure straordinarie per la crisi idrica, come era stato anticipato nelle scorse ore. Prossima la nomina di Commissario straordinario con poteri esecutivi rispetto a quanto programmato dalla Cabina di regia istituita con tutti i ministeri interessati per definire un piano idrico straordinario nazionale d'intesa con le Regioni e gli Enti territoriali per individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione, anche utilizzando nuove tecnologie.Annunciato anche un provvedimento normativo urgente che contenga semplificazioni e deroghe così da favorire e velocizzare lavori essenziali per fronteggiare la siccità. Prevista anche una campagna di sensibilizzazioneL'allarme rosso sulla siccità era arrivato nei giorni scorsi dalalla mano, è lecito ritenere che,