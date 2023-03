Stellantis e Koc Holding consolidano la partnership in Turchia

Stellantis

(Teleborsa) -e Koc Holding hanno stipulato une il consolidamento del potenziale delle sueattraverso l'offerta di prodotti e servizi best-in-class a clienti e partner.Tofasdi capitale sociale di Stellantis Otomotiv Pazarlama A.S., l'azienda di Stellantis Turkiye che si occupa di distribuzione. Di conseguenza, tutti idisponibili nel Paese - Alfa Romeo, Fiat, Citroen, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot - saranno"La Turchia riveste un ruolo fondamentale nel nostro piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030 per diventare leader di mercato in Medio Oriente e Africa - ha affermatodi Stellantis - Il consolidamento della partnership con Koc porterà nuove sinergie, un aumento del valore e la crescita del potenziale di mercato per i marchi del gruppo Stellantis in tutti i segmenti. Essendo una delle principali imprese industriali turche, la nostra joint venture Tofas rappresenta uno dei nostri più importanti centri di produzione e di ricerca e sviluppo".