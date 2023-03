BCE, Schnabel: stock QE continua a rendere politica monetaria accomodante

(Teleborsa) - "I nostri tassi di interesse di riferimento sono attualmente lo strumento principale per ripristinare la stabilità dei prezzi. Allo stesso tempo,che potrebbe essere in contrasto con i nostri sforzi per riportare l'inflazione al nostro obiettivo del 2% in modo tempestivo". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della Banca centrale europea (BCE), durante un evento a Francoforte."Ilridurrà gradualmente questo impatto accomodante", ha aggiunto.La BCE ha lanciato otto anni fa l', la prima volta che Francoforte ha utilizzato il quantitative easing (QE) per contribuire a garantire la stabilità dei prezzi quando lo spazio per ulteriori tagli dei tassi ufficiali stava diventando limitato."Ci sono molte prove che suggeriscono che l'APP è riuscito ad abbassare i tassi di interesse a lungo termine, stimolare l'attività economica e aumentare l'inflazione in periodi in cui le pressioni sui prezzi erano insolitamente deboli", ha detto Schnabel, ricordanco che fino alla fine di giugno 2023, il. Per il portafoglio di obbligazioni societarie, i restanti reinvestimenti saranno invece orientati maggiormente verso emittenti con una migliore performance climatica.La funzionaria della BCE ha spiegato che, nel tempo, "il, migliorerà la liquidità del mercato e ridurrà l'esposizione dell'Eurosistema al rischio di credito e di durata, recuperando spazio prezioso per le politiche".alla fine ridurremo le nostre riserve obbligazionarieprincipalmente dalla domanda di riserve della banca centrale, derivante sia da fattori autonomi che dal settore bancario, nonché dal quadro operativo che intendiamo implementare nel medio periodo", ha aggiunto.