Borse europee in rialzo con inflazione in moderazione

Ariston

Brembo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

Campari

Tenaris

Terna

STMicroelectronics

Banco BPM

Unicredit

DiaSorin

Ariston Holding

Saras

IREN

Industrie De Nora

Banca MPS

Brembo

CIR

Technogym

(Teleborsa) -, dopo che l'inflazione dell'Eurozona è scesa all'8,5% a febbraio dall'8,6% del mese precedente, risultando comunque sopra le aspettative dell'8,2%. Si tratta comunque di un dato più confortante rispetto alle forti sorprese al rialzo dei dati francesi, spagnoli e tedeschi usciti negli scorsi giorni. Gli operatori continuano comunque aDai verbali dell'ultima riunione della stessa BCE, è emerso che è "e mostrare determinazione nell'intenzione di stringere ulteriormente". Sono comunque emerse divergenze sulla proposta di comunicazione di un'intenzione per la riunione di marzo -Tra chi, spicca il rialzo di, che ha chiuso il 2022 con un utile di 140 milioni di euro e annunciato un dividendo di 13 centesimi di euro per azione (pari a un pay-out del 34%), e il calo di, nonostante un 2022 che si è chiuso con numeri record in termini di ricavi, margini e utile netto.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,65%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.838,2 dollari l'oncia. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,74%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +180 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento delpari al 4,52%.resta vicino alla parità(+0,15%), piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,37%, e composta, che cresce di un modesto +0,69%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,30%, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 29.572 punti. Pressoché invariato il(+0,06%); guadagni frazionali per il(+0,63%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,79 miliardi di euro, in calo del 23,87%, rispetto ai 3,67 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,98 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,75 miliardi.di Milano, troviamo(+4,09%),(+3,68%),(+2,71%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,24%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,38%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.di Milano,(+7,13%),(+2,80%),(+2,36%) e(+2,31%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,06%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,60%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,61%.scende dell'1,60%.