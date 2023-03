Greenthesis entra nel capitale di Green Future a Dubai per recupero batterie

Greenthesis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha sottoscritto uncon Sharaf Investment (appartenente al gruppo Sharaf, uno dei conglomerati più grandi e diversificati tra quelli operanti negli Emirati Arabi Uniti) perdella società di diritto emiratino Green Future Battery Recycle, società di scopo e in possesso dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di unusate derivanti principalmente dal settore automotive.L'impianto, giàe la cui entrata in esercizio a pieno regime è prevista entro la fine del 2023, tratterà 22.000 tonnellate annue di batterie e permetterà di recuperare, ogni anno, sia circa 13.000 tonnellate di piombo, sia circa 1.000 tonnellate di plastica.È previsto che ildell'operazione possa avvenire entro il prossimo 30 aprile, subordinatamente al positivo esito delle attività di Due Diligence in via di conclusione."Si apre ora, per Greenthesis, la fase di posizionamento stabile negli Emirati Arabi Uniti tramite la partecipazione ad una realtà pronta ad avviare un impianto contraddistinto da attività produttive pienamente coerenti con i principi di circolarità economica e perfettamente rispondenti alle direttrici di sviluppo del nostro Piano Industriale", ha commentato il