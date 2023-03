Meloni a Nuova Delhi: India può facilitare un percorso di pace giusta in Ucraina

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, è arrivata inper rafforzare la collaborazione con il gigante asiatico. In particolare è attesa dalla firma di un accordo nel settore dellache, secondo fonti ufficiali citate dal quotidiano The Indu, "avrà una cornice che consentirà altre intese fra i governi dei due Paesi". Meloni e e il premier indianosi sono già incontrati il 16 novembre scorso a margine del G20 di Bali. In quella occasione il premier indiano ha invitato la presidente del Consiglio in India, come ospite d'onore del Raisina Dialogue. La visita in India è la prima di un capo di governo italiano dopo quella del presidente Giuseppe Conte nel 2018."Modi conosce la posizione italiana di pieno sostegno all'. Condividiamo l'auspicio che l'India, in qualità di presidente del G20, possa avere un ruolo per facilitare un percorso verso la cessazione delle ostilità e una", ha sottolineato a Nuova Delhi la presidente del Consiglio dopo il bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "abbiamo deciso di organizzare delle esercitazioni e dei corsi di formazione congiunti tra i rispettivi eserciti", ha annunciato il primo ministro indiano durante dichiarazioni alla stampa dopo il suo incontro con Modi. Modi ha annunciato inoltre la decisione di rafforzare la "nel settore della" in cui "si creano nuove opportunità di sviluppo" anche riguardo alla produzione, in un ottica "di vantaggio per entrambi i Paesi".“Sono molto contenta di essere qui, ringrazio il primo ministro Modi per la splendida accoglienza”, ha dichiarato Meloni subito dopo l'arrivo. Si tratta del “primo viaggio bilaterale indall'inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle relazioni bilaterali, che sono certa riusciremo a rafforzare”, ha aggiunto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al palazzo presidenziale a New Delhi. Meloni è stata accolta dal premier indiano, Narendra Modi, e dal picchetto d'onore delle forze armate. Il Presidente del Consiglio interverrà all'apertura della VII edizione della, una conferenza multilaterale che si tiene ogni anno nella capitale dell'India.La premier si è recata anche al, il Raj Ghat. Questo il messaggio che ha lasciato sul libro d'onore:"'Vi sono al mondo pochi esempi di un uomo che, solo, abbia compiuto la resurrezione del proprio Paese con la forza del pensiero e la dedizione estrema durata tutta la vita. Così il grande Mahatma Gandhi parlava di, uno dei padri del Risorgimento italiano, fonte d'ispirazione anche per quello indiano. Due patrioti che con le loro azioni e le loro opere hanno indicato il cammino ai nostri popoli. Italia e India, civiltà millenarie che hanno combattuto per la loro indipendenza e sono oggi unite nella difesa della democrazia e della liberta'".