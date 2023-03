Takata (BoJ), banca centrale deve mantenere politica accomodante

(Teleborsa) -, non vede la necessità di una stretta monetaria per appianare le distorsioni del mercato causate dai massicci acquisti di obbligazioni da parte della banca.Secondo il banchiere,visto che è probabile che l'inflazione scenda sotto al target della BoJ (2%) e l'economia mondiale rallenti."Siamo attualmente in una fase in cui dovremmo esaminare se possiamo raggiungere un ciclo virtuoso sostenibile dell'economia e dei prezzi. Dobbiamo continuare con pazienza l'allentamento monetario, pur essendo consapevoli degli effetti su larga scala sul funzionamento del mercato" - ha dichiarato Takata - secondo il quale non c'è la necessità che la BoJ segua le mosse restrittive adottate dalla Federal Reserve o dalla Banca centrale europea nella stretta monetaria.Takata ha, tuttavia, messo in guarda la BoJ affermando che deve "sempre" considerare gli effetti collaterali di un prolungato allentamento monetario ed essere pronta a reagire se necessario.