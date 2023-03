ING, Karl Guha nuovo chairman del Supervisory Board

ING

(Teleborsa) - Il gruppo bancario olandeseha annunciato cheall'assemblea generale annuale che si terrà il 24 aprile 2023. È intenzione del Supervisory Board eleggere Karl Guha come suo. Egli succederà quindi a Hans Wijers, che si ritirerà dal Supervisory Board a partire da tale data, come annunciato il 2 febbraio 2023.Karl Guha (olandese, 1964) ha. Ha iniziato la sua carriera nel 1989 in, dove ha ricoperto diversi incarichi fino al 2008. Dal 2008 al 2013 ha ricoperto il ruolo di Group Chief Risk Officer presso. Dal 2013 al 2021 è stato presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Van Lanschot Kempen. Attualmente è amministratore non esecutivo presso SHV Holdings e consulente senior pressoe McKinsey.