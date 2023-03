Cina prudente: attesa crescita PIL al 5% nel 2023

(Teleborsa) -. E' quanto emerge dai documenti presentati dal partito comunista cinese per l'Assemblea annuale, da cui emerge una, che fissa la crescita dell'economia sullo stesso livello previsto per lo scorso anno (poi chiuso a +3% a causa del peggioramento della congiuntura internazionale e della guerra in Ucraina).Pechino sceglie quindi la via dell', a dispetto della recente risalita del PMI manifatturiero al di sopra di quota 50, che denota espansione dell'attività, e nonostante l'effetto delle sospirate, il cui impatto è ancora tutto da valutare.Il Work Report preparato in vista dell'Assemblea prevede anche un, mediante il trasferimento di circa il 70% della spesa dell'amministrazione centrale, ed unrispetto al 7,1% del 2022, per una cifra complessiva diNell'era della decarbonizzazione, Pechinoed annuncia che la Cina avrà bisogno diper la fornitura di energia, per "migliorare l’affidabilità e la sicurezza del sistema energetico". Il carbone è ancora lain Cina - secondo il National Bureau of Statistics è stato usatolo scorso anno - anche se la più grande economia asiatica si sta sforzando "a singhiozzo" di usare fonti meno invasive ed ha incrementato l'uso del gas e di fonti rinnovabili per ridurre le emissioni di carbonio.