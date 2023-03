Reway Group ammessa a Piazza Affari. Debutto l'8 marzo

(Teleborsa) -, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. I titoli saranno negoziati a partire dall'. Il gruppo è specializzato nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali, rappresentando anche l'unico operatore sul territorio nazionale in grado di presidiare tutte le attività collegate alla catena del ripristino di ponti, gallerie e viadotti, fornendo al committente soluzioni tecnologiche "chiavi in mano".Il primo giorno di negoziazione delle azioni. Pertanto, le azioni saranno negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. Come già emerso , Reway Group sbarca a Piazza Affari con unadi oltre 94 milioni di euro (96 milioni assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo averquasi 18 milioni di euro (20 milioni se si comprendono anche i 2 milioni dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe).Ildi collocamento è stato pari a 3,10 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 3,10 e 3,75 euro per azione). Ilè pari al 19,13% (20,81% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe e sempre escludendo le azioni a voto plurimo). In termini di diritti di voto, il mercato ha in mano il 10,98% (12,06% dopo la greenshoe).