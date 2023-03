Reway, Luccini: in Borsa per entrare in nuovi mercati e crescere per M&A

illimity Bank

(Teleborsa) -, il più grande gruppo italiano specializzato nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali,, dopo aver raccolto circa 20 milioni di euro e aver ottenuto una capitalizzazione di oltre 94 milioni di euro., presidente e AD, parla della quotazione in Borsa come di "una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita, un risultato che ci consentirà diin cui operiamo". "In meno di due anni di attività, siamo cresciuti fino a diventare leader nel business del risanamento del sistema infrastrutturale nazionale, a dimostrazione della validità della nostra visione strategica", commenta dopo che Borsa Italiana ha disposto l'ammissione su Euronext Growth Milan (EGM)."Ora lo status di società quotata ci permetterà di accelerare i nostri progetti di crescita e intercettare più facilmente tutte le opportunità in un settore ad altissimo potenziale, che vede per i prossimi anni investimenti già stanziati in risanamento di opere autostradali - spiega Luccini - In particolare, miriamo a crescere sia per linee interne, puntando sull', sia attraverso la, acquisendo sia realtà aziendali complementari al nostro core business sia realtà aziendali operanti in settori diversi da quelli da noi presidiati, quale ad esempio il settore dei ripristini delle infrastrutture ferroviarie".Nell'esercizio 2021, il bilancio consolidato proforma presenta ricavi per 90,8 milioni di euro e un EBITDA pari a 16,9 milioni. L'utile netto è risultato pari a 8,6 milioni, mentre l'indebitamento finanziario netto si è attestato a 8,8 milioni. Il primo semestre 2022 ha fatto registrareconsolidati proforma pari a 56,0 milioni,di 10,6 milioni,di 5,9 milioni e indebitamento finanziario netto del valore di 14,9 milioni.Ildi collocamento delle azioni ordinarie è fissato in 3,10 euro per azione (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza tra 3,10 e 3,75 euro per azione) e laè risultata superiore a più di 2 volte l'offerta. Ad esito del collocamento, ilammonta a 644.702,57 euro ed è composto da 37.857.281 azioni prive di valore nominale, di cui 30.357.281 azioni ordinarie e 7.500.000 azioni a voto plurimo non oggetto di ammissione.Ilè del 19,13% (20,81% in caso di esercizio integrale dell'opzione Greenshoe concessa a Integrae SIM e). Il collocamento è stato rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani e esteri (quest'ultimi presenti per circa il 28%).Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni, Reway GroupIntegrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Global Coordinator, dain qualità di Joint Global Coordinator, dallo studio legale LS LexJus Sinacta in qualità di Advisor Legale e Giuslavorista, da RSM in qualità di Auditor e di Financial Due Diligence Advisor, da Bakertilly Bolla Bergero Bianco CTL Consultancy per le attività di Tax e Payroll Due Diligence e da Barabino & Partners come consulente in materia di Investor & Media Relations.