Ryanair inaugura due nuovi hangar per la manutenzione all'aeroporto di Milano Bergamo

(Teleborsa) -ha inaugurato oggi 6 marzo 2023dei propri aeromobili presso l', alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, accolto dall'Ad del vettore irlandese, dal Presidente di SACBO, dal Direttore generale, dal Presidente dell'ENACe dalle autorità locali.Si tratta delpresenti presso l'aeroporto bergamasco, base principale in Italia del vettore low cost irlandese. Per l'estensione della base di Bergamo Ryanair ha effettuato undi euro e creatonel settore dell'ingegneria aeronautica.Il vettore fondato da Michael O'Leary complessivamente ha investito sino ad oggiper la manutenzione di ultima generazione ed ha creato oltrealtamente retribuiti.I due nuovi hangar consentiranno a Ryanair diinterna dei Boeing 737, mentre la flotta di Ryanair all'Aeroporto di Bergamo sale ain S23 (un investimento di oltre 2 miliardi di dollari da parte di Ryanair in Lombardia).Il numero uno di Ryanair, commentando l'investimento effettuato, ha sottolineato che "rafforza l'aumento di Ryanair a Bergamo, in Lombardia e e in Italia in generale". "Siamo estremamente grati ai nostri partner di Bergamo - ha aggiunto - e per la leadership e a visione dimostrata dal Direttore generale Emilio Bellingardi e dal suo team, che continua a lavorare a stretto contatto con Ryanair per garantire una maggiore crescita a Bergamo".Commentando l'inaugurazione dei due nuovi hangar di Ryanair, il Presidente di SACO, ha affermato che "è una grandeoccasione, perché conferma e consolida la presenza di Ryanair nel nostro aeroporto, ma soprattutto parla di un aeroporto che è in grado di coniugare sempre al massimo il livello di sicurezza, perché l'attività svolta qui di manutenzione, di preparazione, di aggiornamento vuol dire mettere in sicurezza il cittadino e lasciarlo più tranquillo su tutta la sua attività di passeggero, un momento davverosignificativo".A proposito dei nuovi posti di lavoro che saranno creati, Sanga ha sottolineato che "ci sono tantissimi bandi e richieste di operai specializzati, di manutentori, di personale che non riusciamo a trovare, né noi né la società che addetta questo servizio. Quindi c'èproprio bisogno di fare uno sforzo incredibile anche sul piano della formazione, sul piano della qualità del lavoro che si mette in campo e quindi bisogna predisporre anche i nostri giovani su percorsi che sono oggi davvero molto importanti e richiesti".Il nuovo hagar ha una caratteristica abbastanza singolare: è costruito nella struttura portante quasi interamente in legno. "Sono le grandi imprese bergamasche, che sanno fare miracoli nel loro lavoro. - ha commentato il Presidente di SACO - C'è un'imprenditorialità raffinata, diffusa che si vede anche nei prodotti che realizzano. E' un aeroporto che fa proprio il tema della sostenibilità e lo vediamoaffermarsi in tantissimi interventi che noi abbiamo realizzato e stiamo predisponendo".Ryanair continua a crescere ed investire in Italia, dovediretti ed indiretti generati nelle sue basi italiane e negli aeroporti dove atterra. Ryanairda e per l'Italia, consolidando la sua presenza nel Belpaese.