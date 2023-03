Mercati europei in stand-by in attesa di Powell

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Gli operatoridavanti al Congresso degli Stati Uniti (in programma oggi e domani) per aggiornare le loro aspettative sulla politica della Fed, in vista della sua prossima riunione alla fine di questo mese.Per quanto riguarda i è risultata in diminuzione la produzione industriale in Spagna nel mese di gennaio 2023, mentre sono continuati ad aumentare, contro attese per una contrazione, gli ordinativi all'industria in Germania nello stesso mese.Sul fronte della, l'austriacosi è schierato ieri esplicitamente a favore di una estensione dei rialzi dei tassi BCE ben oltre il 4%, sostenendo che la politica monetaria diventerà restrittiva soltanto sopra tale livello. Più morbide le dichiarazioni di Philip, membro del comitato esecutivo BCE: anche lui ritiene necessari altri rialzi dei tassi dopo quello di marzo, ma la loro dimensione dipenderà dai dati e dall'evoluzione delle previsioni economiche.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,067. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.846,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,23%.Lieve calo dello, che scende a +172 punti base, mentre ilsi attesta al 4,39%.è stabile, riportando un moderato +0,07%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,07%, e poco mosso, che mostra un +0,05%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 30.220 punti. Sulla parità il(+0,17%); poco sopra la parità il(+0,43%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,21%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,42%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,34% (dopo risultati 2022 e sinergie maggiori delle attese)Composta, che cresce di un modesto +0,86%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,82%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+3,59%),(+1,60%),(+1,36%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,70%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,88%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%.Tra i dati08:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,9%; preced. 3,4%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,1%)00:50: Partite correnti (atteso -818 Mld ¥; preced. 33 Mld ¥)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. -3,1%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -1,8%; preced. -6,4%).