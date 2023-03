Patto di stabilità, Gentiloni: "Accordo a Ecofin di martedì è auspicio fondato"

(Teleborsa) - "Sono fiducioso. È un auspicio, ma è un auspicio fondato". Con queste parole – parlando con i giornalisti al termine di un evento di presentazione del libro di Lucia Annuziata "l'Inquilino", al Parlamento europeo nel pomeriggio a Bruxelles –ha sostanzialmente confermato a Bruxelles le anticipazioni pubblicate oggi dal quotidiano "La Stampa" riguardo a un accordo già raggiunto fra gli Stati membri sul testo della riforma del Patto di Stabilità, che dovrebbe essere formalizzato dai ministri durante l'Ecofin di martedì prossimo.In particolare, ladovrebbe modificare profondamente e rendereche, come l'Italia, superano la soglia di Maastricht del 60% rispetto al PIL. Il nuovo Patto si applicherà a partire dall'inizio dell'anno prossimo, quando scadrà la clausola di sospensione delle attuali regole, attivata per aiutare i paesi a far fronte alla pandemia di Covid-19.