TIM, Labriola: "Innovazione non è a costo zero ma dà ritorni nel tempo"

(Teleborsa) - Vent'annoi fa già si parlava dicome di concetti applicabili solo in contesti particolari quali le municipalità degli Emirati Arabi che avevano maggiori capacità di spesa a fronte di una remunerazione non certa e non vicina. E' quanto spiegato dall'Amministratore delegato di TIM,, nel corso dell'evento "L'Italia delle città intelligenti e sostenibili".Il manager ha poi ricordato chesi è iniziato a dare un, ad esempio ai sensori per le luci stradali, e si è compreso che si anticipava il finanziamento per un impianto che poi avrebbe dato dei ritorni in termini di risparmio di elettricità.Labriola ha fatto cenno anche all'ed al valore economico e sociale di una corretta gestione dei flussi turistici, piuttosto che la corretta gestione di calamità naturali che possono essere previste.Di qui l'iniziativa di open innovation, ovvero un sistema in cui TIM mette a disposizione una piattaforma che può cambiare in base a territorio ed alle caratteristiche della realtà in cui viene applicata.