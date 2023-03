TIM, Schiavo: "Noi protagonisti della digitalizzaizone del Paese"

TIM

(Teleborsa) -si propone come. E' quanto affermato, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer del Gruppo nel corso dell'evento "L'Italia delle città intelligenti e sostenibili".Quando si parla di"c'è tanta confusione" - ha detto il manager - perché la parola viene spesso "utilizzata come un contenitore adatto a tutto e così si rischia di depotenziare le scelte" di chi ha creduto nell'importanza dell'innovazione."Noi stiamo dando alle città una cosa concreta, una, utili per far crescere l'economia, il governo e la sostenibilità delle città", ha sottolineato il manager di TIM, affermando "siamo lae siamo gli unici che hanno servizi proprietari. Questo è ildi TIM".Schiavo ha ricordato che l'Italia è è al 18simo posto nell'indice DESI e chema "un'opportunità gigantesca" di far recuperare questo ritardo e lo farà "erogando servizi di alta qualità e diventando paranoici sull'esperienza del cliente".