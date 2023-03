Campbell migliora outlook dopo trimestre in crescita a doppia cifra

Campbell Soup

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha registratoin aumento del 12% a 2,485 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 gennaio 2023), mentre le vendite nette organiche sono aumentate del 13%. L'è aumentato del 14% a 362 milioni di dollari, mentre l'è aumentato del 16% a $ 0,80.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,74 dollari su ricavi per 2,44 miliardi di dollari.Campbell Soup hadelle vendite nette per l'intero anno fiscale 2023, il punto medio della previsione sull'EBIT rettificato e l'intervallo delle indicazioni per l'EPS rettificato, riflettendo la forza continua della performance dell'azienda."Lopoiché abbiamo registrato una crescita a due cifre delle vendite e degli utili per azione per il secondo trimestre consecutivo - ha affermato il- Mentre la top line ha beneficiato della realizzazione favorevole dei prezzi, abbiamo anche continuato a vedere una forte salute del marchio. Ciò dimostra la nostra forte connessione con i consumatori, soprattutto quando si rivolgono ai nostri prodotti per il valore di cui hanno bisogno per navigare nell'attuale contesto economico".