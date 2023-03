Fisco, Agenzia Entrate: nel 2022 recuperati 20,2 miliardi di euro. Ruffini: risultati record

(Teleborsa) - Recupero dell'record nel 2022. Ammonta ala somma riportata nelle casse dello Stato per effetto della complessiva attività dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate Riscossione che ha presentato i risultato raggiunti lo scorso anno. "È stato segnato il recupero dell'evasione più altro di sempre – ha dichiarato il direttore dell'Agenzia delle Entrate,, nel corso della presentazione alla Camera dei Deputati – Somme che sono state restituite alla collettività e di questo siamo orgogliosi". "Una cifra – ha sottolineato Ruffini – che contiene un altro record perché la parte riferita aiè di circa 19 miliardi e solo la parte residua di 1,2 miliardi deriva da".Crescono infatti gli incassi derivanti dai. Dei 20,2 miliardi complessivamente riportati nelle casse dello Stato lo scorso anno, 19 miliardi derivano dalle ordinarie attività di controllo. In particolare, 10,9 miliardi da versamenti effettuati tramite F24 a seguito di attività di controllo, 3,2 miliardi da lettere per la compliance e 4,9 miliardi da cartelle di pagamento di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Gli incassi da misure straordinarie (pace fiscale e "rottamazioni") ammontano invece a 1,2 miliardi. La complessiva attività di Agenzia delle Entrate-Riscossione, svolta anche per altri enti, ha consentito di recuperare 10,8 miliardi: 9,2 miliardi tramite attività ordinarie e 1,6 miliardi tramite la rottamazione-ter e il saldo e stralcio.Lo scorso anno inoltre l'Agenzia delle Entrate ha riconosciutoper un valore di quasi, di cui 17 miliardi erogati a favore di imprese. Se si sommano i rimborsi fiscali del triennio 2020-2022 (58,8 mld) alle somme "accreditate" come contributi a fondo perduto nello stesso periodo (25,3 miliardi) la liquidità immessa dalle Entrate a sostegno dell'economia nel periodo Covid supera gli. Grazie alle recenti semplificazioni messe a punto dall'Agenzia, inoltre, idei rimborsi delle imposte dirette si sono ridotti di circa 30 giorni.Hanno partecipato alla conferenza anche il Ministro dell'economia,, e il vice ministro dell'economia,. "L'Agenzia delle Entrate e larappresentano un presidio fondamentale di legalità economica e finanziaria", ha dichiarato il Ministronel suo intervento. Insieme alla riforma fiscale, che consentirà un "graduale processo di riduzione del carico tributario", è necessario, ha spiegato Giorgetti "garantire il rispetto della, evitareche possono compromettere il regolare sviluppo economico e migliorare la compliance".