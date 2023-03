Ue, pronta la prima risposta all'IRA degli Usa: in arrivo il nuovo regime sugli aiuti di Stato

(Teleborsa) - Laè pronta a presentare il nuovo regime temporaneo sugliper concedere maggiore flessibilità ai governi dei Ventisette. Il nuovo quadro rientra nel piano di Bruxelles per rispondere all'(IRA) dell'amministrazione di Joe Biden. L'ok arriverà durante la missione della presidente Ursula von der Leyen che in questi giorni si trova negli Stati Uniti e che domani incontrerà in un faccia a faccia il presidente americano. Quello dell'allentamento delle norme sugli aiuti di Stato è solo uno dei tre assi su cui è stata pianificata laal piano Usa contro l’inflazione degli Stati Uniti, l’Inflation Reduction Act (IRA) da quasi 370 miliardi di dollari varato dal governo statunitense in agosto. La parte più delicata del piano però resta quella relativa alla creazione di nuovi strumenti economici comuni per finanziare il piano industriale per ilProsegue nel frattempo il lavoro dellasulla definizione del quadro completo intorno alannunciato a febbraio. Il 14 marzo è in programma la presentazione della sua proposta sulche verrà pubblicata insieme al, che riguarderà invece l'approvvigionamento di materie prime. La riforma del mercato elettrico dell’Ue è in calendario invece per il 16 marzo. Le tresaranno accompagnate da una più ampia comunicazione (non vincolante) sulla strategia Ue a lungo termine per la competitività e verranno discusse nel corso del Vertice Ue dei capi di Stato del 23 e 24 marzo a Bruxelles.L’obiettivo del piano Net Zero è quello di introdurre un quadro normativo prevedibile e semplificato per lo sviluppo di. Secondo i piani della Commissione entro il 2030 la capacità dell’Unione europea di produrre tecnologia net-zero dovrà soddisfare almeno il 40 per cento del fabbisogno annuo di tecnologia necessaria per raggiungere gli obiettivi del piano per l’indipendenza energetica ‘REPowerEU’ e del Green Deal. Saranno presenti anche una serie divincolanti da raggiungere entro il decennio per queiche vengono considerati chiave: ad esempio, il 40% del fabbisogno annuo di diffusione dell’energia solare fotovoltaica, l’85% del fabbisogno annuale di diffusione dell’energia eolica, il 60% per cento del fabbisogno annuo di diffusione delle pompe di calore, l’85% del fabbisogno annuo di batterie e il 50% del fabbisogno annuale di idrogeno cosiddetto verde, cioè rinnovabile e privo di fossili.Previste ancheaccelerate per le. Per quel che riguarda i– in attesa di questa estate, quando dovrebbe essere presentata la proposta di un Fondo di sovranità europeo – la Commissione europea proporrà agli Stati di utilizzare tre leve finanziarie attingendo a risorse già esistenti: REPowerEu, InvestEU e Fondo innovazione.