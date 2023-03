Vianini, ricavi 2022 in aumento. Dividendo di 0,06 euro ad azione

Vianini

(Teleborsa) -, società del gruppo Caltagirone, ha chiuso ilconpari a 14,3 milioni di euro, in aumento rispetto al precedente esercizio (8,5 milioni di euro nel 2021). Contribuisce la valorizzazione al fair value dei terreni di proprietà, mentre i ricavi derivanti dalle locazioni immobiliari sono stati pari a 7,8 milioni di euro (7,2 milioni nel 2021).Ilsi è attestato a 10 milioni di euro (2,7 milioni di euro nel precedente esercizio). Ildel Gruppo è stato positivo per 3,4 milioni di euro (4,4 milioni di euro al 31 dicembre 2021). L'esercizio 2021 era influenzato positivamente dagli effetti dell'utilizzo delle norme per il riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici degli immobili in portafoglio operato da una società controllata.L'al 31 dicembre 2022, è pari a 162,7 milioni di euro (166,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021) di cui 150 milioni di euro relativi al fabbisogno finanziario inerente l’attività del Gruppo Domus.Il CdA ha deliberato di proporre ladi 0,06 euro ad azione. Il dividendo sarà posto in pagamento il 24 maggio 2023 (stacco cedola in borsa il 22 maggio) e con record date alla data del 23 maggio 2023.