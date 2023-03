Bollette, Pichetto: si valuta proroga a sconti oltre il 31 marzo

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,, ha affermato che per quel che riguarda la conferma o meno degli sconti per leenergetiche che scadono il 31 marzo "stiamo facendo una valutazione in questi giorni in raccordo con il ministero dell'Economia che tiene i cordoni della borsa, e questo influirà certamente nell'inserire anche tutto, in parte o nulla, dei cosiddettinella bolletta"."Confermo – ha aggiunto durante l'intervista alla trasmissione Start su Skytg24 – che dopo un primodel 20% nel precedente trimestre dovremo riavere un altro 20% che si unisce al 34% del gas e al successivo 10. Quindi ilè abbastanza buono" ma per per un nuovo intervento "bisogna andare con cautela".L'Italia "per la conoscenza che ha rimarrà nel, nellae nella", ha poi affermato il ministro. Questo, ha precisato, "non significa scegliere oggi di fare una nuovama riporre l'attenzione seria sul nucleare". "Per costruire una centrale – ha sottolineato Pichetto – occorrono 10/15 anni, non si decide dalla sera alla mattina, si deve fare un passaggio parlamentare, per una decisione più puntuale nel merito delle azioni. Non lo decide un ministro".