Borsa USA, sospesa Silicon Valley Bank. Tratta vendita, fallita raccolta fondi

Silicon Valley Bank

(Teleborsa) - Le azionisono state sospese dalle contrattazioni a Wall Street in attesa di comunicazioni. I titoli della banca erano in calo del 62% poco prima dell’inizio della sessione alla borsa americana.La banca, nella giornata di ieri, ha annunciato a sorpresa un piano per rimpinguare le proprie finanze , dopo aver perso 1,8 miliardi di dollari con la la vendita di un portafoglio di investimenti del valore di 21 miliardi, composto soprattutto da Treasuries USA.Ora SVB starebbe valutando l’opzione di mettersi in vendita, dopo il fallimento del piano volto a raccogliere. Lo riporta Cnbc citando alcune fonti e aggiungendo che il Tesoro americano monitora Silicon Valley Bank e i suoi possibili effetti contagio sul sistema.