Buzzi respinge accuse autorità ucraine: nessun coinvolgimento in controllata russa

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione di cemento che fa parte del FTSE MIB, ha ribadito che, dopo che a maggio 2022 aveva già comunicato la decisione di cessare qualsiasi coinvolgimento operativo nell'attività svolta dalla controllata SLK Cement in Russia e sospendere tutte le iniziative strategiche e gli investimenti nel paese. Lo si legge in una nota che intende rispondere a una "" che "mira a incrinare la reputazione della società".Negli scorsi giorni la National Agency for the Prevention of Corruptionha deciso di mettere in una blacklist il gruppo italiano per la sua attività in Russia. In particolare, Buzzi è stata inserita nella, con la NAPC che ha sottolineato come il pagamento delle tasse nel paese contribuisca a sostenere lo sforzo bellico del paese guidato da Vladimir Putin.Buzzi ha oggi spiegato che SLK Cement è un'entità domiciliata in Russia che opera esclusivamente all'interno del paese e quindi soggetta alla legislazione nazionale. "Il, ma piuttosto obblighi legali all'interno della giurisdizione russa - viene sottolineato - Queste implicazioni sono indipendenti dalla proprietà e non sono in alcun modo influenzate dall'appartenenza a un gruppo internazionale".La società di Casale Monferrato ha anche ricordato che è presente in Ucraina dal 2001 ed è uno dei principali produttori di cemento e calcestruzzo preconfezionato del paese. "Nonostante le significative perdite finanziarie subite a seguito dell'invasione russa, Buzzi Unicem, sta continuando a fornire prodotti ai clienti ucraini, pagare le imposte in Ucraina e fornire lavoro e aiuto umanitario ai suoi quasi 1000 dipendenti e famiglie nel Paese", si legge nella nota.Ieri ilè passatoa seguito della notizia dell'inserimento nella blacklist. Oggi, mostrando una delle migliori performance del FTSE MIB, in controtendenza rispetto al mercato.