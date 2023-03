Gran Bretagna, deficit bilancia commerciale in calo a gennaio

(Teleborsa) - Ilevidenzia a2023 undi 17,86 miliardi di sterline, in diminuzione rispetto al passivo di 19,27 miliardi di dicembre. Il dato risulta peggiore delle stime degli analisti che erano per un disavanzo in discesa fino a 17,75 miliardi.Letotali disono diminuite di 4,9 miliardi di sterline (8,7%) nel gennaio 2023. Letotali di beni sono diminuite di 0,6 miliardi di sterline (1,8%) nel gennaio 2023, con un calo delle esportazioni verso i paesi dell'UE parzialmente compensato da un aumento delle esportazioni verso i paesi extra-UE.