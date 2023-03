Inps, assegno di maternità concesso dai Comuni: i nuovi importi per il 2023

(Teleborsa) - Tra i sostegni per agevolare le, l’è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni alle, anche adottive o in affidamento preadottivo, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di titolo di soggiorno. In assenza di altre indennità di maternità, l’assegno comunale, anche detto "assegno di maternità di base”, è erogato per cinque mesi dall’, nel solo caso di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore ad una determinata soglia, stabilita a cadenza annuale.Con la Circolare n. 26 dell'08.03.2023 l’Istituto ha reso noto l’importo e il limiti di reddito per l'anno 2023. Per quest’anno, infatti, l’assegno è stato rivalutato, in base all’ISTAT, del +8,1% ed è pari, nel suo importo pieno, a 1.917,30 euro, erogati in cinquedi 383,46 euro massimo.Ilper ottenere l’assegno in misura intera è pari a 19.185,13 euro.