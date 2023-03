Masi Agricola, crescita a doppia cifra dei ricavi 2022

MASI Agricola

(Teleborsa) -, società tra i leader italiani nella produzione di vini premium, ha chiuso l'esercizio 2022 conin crescita del 13%, a 74,7 milioni di euro (66,4 milioni del 2021).L' EBITDA in aumento a 13,2 milioni (12,9 milioni nel 2021), in percentuale penalizzato dall’aumento dei costi operativi. L'EBIT pari a 8,8 milioni.L'Netto di 7,7 milioni (2,7 milioni al 31 dicembre 2021)Il CdA ha inoltre approvato lapari a 6 cents per azione (Yield 1,2%).