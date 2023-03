USA, FDA approva lo spray nasale di Pfizer per l'emicrania

Pfizer

(Teleborsa) - Lastatunitense ha approvato lo ZAVZPRET (zavegepant), lodiper ilnegli adulti.Lo comunica la stessa azienda farmaceutica statunitense in una nota, spiegando che, nel suo studio cardine di fase 3, ZAVZPRET si è dimostrato statisticamente superiore al placebo per quanto riguarda la libertà dal dolore e dai sintomi più fastidiosidalla somministrazione. Lo studio ha anche dimostrato sollievo dal dolore già"L'approvazione della FDA di ZAVZPRET segna una svolta significativa per le persone con emicrania che hanno bisogno di liberarsi dal dolore e- ha affermato Angela Hwang, Chief Commercial Officer della divisione Global Biopharmaceuticals Business di Pfizer.