Il rischio banche muove i mercati, dai rendimenti alle crypto: ecco come

(Teleborsa) -, a causa del ciclone che ha travolto la Silicon Valley Bank , dapprima, e la Signature Bank a seguire . Le due banche statunitensi infatti si sono trovare a fronteggiare una difficile crisi di liquidità, con il rischio do non poter più ripagare i depositi, a causa delle ristrettezze indotte dallaUna politica che deve fare i conti anche con un, anche se il mercato del lavoro continua a correre ed ha prodotto altri 311 mila nuovi posti nell'ultimo mese., coordinandosi con la collega, che presidia il Dipartimento del Tesoro, e con il Fondo di tutela dei depositi, che hanno erogatoper alimentare un. Ora la banca centrale statunitense dovrà fare i conti con unche si confermadi una politica austera come quella vista nell'ultimo anno.Ciò ha indotto un radicale, che segnalano ora un temporaneo nulla di fatto per il mese di marzo. Scontano un calo più incisivo le scadenze più brevi di 2 anni, con icon una differenza di -28 punti, mentre ildi 13 punti: ila 2 anni retrocede di 35,6 punti al 2.716%, mentre il decennale perde 22,2 punti al 2,274%. Stessa dinamica perche scivola di 33 punti sulla scadenza biennale al 2,835% e di 18,9 punti sul decennale al 2,816%.Quanto alle attese sul livello terminale dei tassi in Europa,che "l’aumento dei tassi di giovedì sia seguito da uno analogo in maggio e da un rialzo più contenuto a giugno, per portare iNon è però affatto impossibile che la BCE si spinga oltre; molto dipenderà dall’evoluzione di economia e inflazione nelle prossime settimane e dalle negoziazioni in seno alla BCE".Parallelamente,nei confronti del dollaro, portandosi, con un vantaggio dello 0,30% rispetto a venerdì.Per contro,che avrebbe travolto con violenza il settore tech:guadagna il 7,5% oltre i 22 mila dollari,avanza del 7,47% a 1.584 dollari edel 7,3% a 296,60 USD.