PNRR, l'UpB boccia la riforma della sanità territoriale: risorse e personale insufficienti

(Teleborsa) - La riforma della della sanità territoriale e del sistema di prevenzione prevista nelnon convince del tutto l'Ufficio parlamentare di Bilancio. Nel focus “” che analizza la componente del PNRR dedicata alla sanità territoriale – per la quale sono previsti 7 miliardi di investimenti e 500 milioni del Fondo complementare (FoC) – l'Upb ha messo in evidenza in particolarenel Regolamento introdotto con il DM 77/2022, che ha realizzato la riforma prevista dal Piano.Innanzitutto, restano "alcuni dubbi sulla valutazione dellenecessarie a rendere operative le nuove strutture di assistenza sanitaria territoriale". L'Ufficio parlamentare di Bilancio ha fatto notare che quando le risorse del PNRR saranno esaurite, servirà assicurare al SSN più diper dare continuità ai servizi di assistenza domiciliare, così come quando gli Ospedali di comunità saranno disponibili si dovranno reperireper il relativo personale. "Laper il triennio iniziato nel 2023 implica un ridimensionamento della quota del prodotto allocata alla sanità pubblica, che renderebbe difficile potenziarne i servizi, anche in presenza di una riorganizzazione degli stessi", fa notare l'UpB.Tale piano si scontra poi con un'ulteriore criticità con cui la sanità pubblica si scontra già. "Con riguardo al necessario potenziamento delle– sottolinea il focus –, la difficoltà di reperire il personale e la perdita di attrattività del SSN stanno diventando un’, soprattutto per quanto riguarda glie alcune categorie dida affrontare con una adeguata programmazione del personale, l’incremento dell’offerta formativa, l’adozione di misure volte a restituire attrattività al lavoro nel SSN in termini di riconoscimento sociale ed economico".L'UpB ha poi sottolineato che "il coinvolgimento deinell’attuazione della riforma richiederebbe una chiara regolazione delle forme e dei modi della partecipazione alle varie strutture e una revisione dei percorsi formativi per rafforzarli e adeguarli alla nuova impostazione delle cure primarie sul territorio". "L’ipotesi di trasformare i medici di base da liberi professionisti convenzionati indelal momento sembra essere stata accantonata", ha fatto notare.Infine, l'organismo indipendente fa notare che, sebbene il nuovo Regolamento dell’assistenza sanitaria territoriale rappresenti lo strumento per assicuraresu tutto il territorio nazionale, ledovranno essere calate nei singoli modelli regionali, e che Il DM 77/2022, lascia aperte molte soluzioni, anche riguardo al ruolo della"che potrà trovare spazi di espansione piuttosto ampi a seconda delle scelte attuative delle Regioni".L'Ufficio osserva infine che alcuni aspetti importanti della– quali ad esempio il meccanismo di integrazione con i servizi sociali gestiti dagli ambiti territoriali sociali (ATS) e tra il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e il Sistema di protezione dell’ambiente – sono ancora in fase di definizione.