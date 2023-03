UE, Consiglio chiede parere legale su nota congiunta Usa-UE

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Ansa citando un funzionario europeo, ilha chiesto "un parere" agli uffici legali per controllare che la, pubblicando la nota congiunta trae il presidente Usa, non abbia "travalicato" il suo mandato. Nello specifico, la parte della nota che ha suscitato l'allarme del Consiglio è quella sull'indirizzo "" per quanto riguarda export ed investimenti e, anche se in maniera non esplicita, i rapporti con la Cina. La posizione espressa dasarebbe stata giudicata "differente" da quanto stabilito dal Consiglio Europeo lo scorso ottobre e questo ha innescato la richiesta di parere legale.Immediata la risposta dellache attraverso un portavoce ha fatto sapere di ritienere di aver "tenuto al corrente" gli Stati membri sull'evoluzione deicon gli Stati Uniti che hanno poi portato alla dichiarazione congiunta tra Joe Biden ed Ursula von der Leyen. Per quanto riguarda lala presidente ha reso nota la sua posizione "in diverse occasioni pubbliche" e segue la strategia di "ridurre iderivanti da eccessive dipendenze in settori chiave, come le"così come accaduto con lasull'energia". "Se il lavoro futuro lo richiederà, la Commissione si rivolgerà al Consiglio Europeo e ad altri Consigli", ha aggiunto la portavoce.La questione riguarda ildella presidente della Commissione europea adove ha incontrato il presidente americano per discutere dellae dell'apertura di un negoziato tra Usa e Ue per la creazione di un'area di libero scambio per quel che riguarda le materie prime critiche, con un occhio di riguardo, nello specifico, alle conseguenze che(IRA) americano può avere sulle aziende europee."Continueremo a lavorare per rafforzare la nostrarispondendo alleconcrete che abbiamo identificato. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea condividono le preoccupazioni per le sfide poste, tra le altre questioni, dalla coercizione economica, dall'uso come arma delle dipendenze economiche e dalle politiche e pratiche non di mercato", si legge in un passo della nota che ha determinato l'azione del Consiglio. "I nostri rispettivi controlli esistenti relativi alle esportazioni, agli investimenti in entrata e alla cooperazione nella ricerca sono strumenti essenziali e devono essere aggiornati per corrispondere a unin evoluzione – si legge a conclusione della dichiarazione –. Abbiamo un interesse comune a impedire che il capitale, l'esperienza e la conoscenza delle nostre società alimentino progressi tecnologici che miglioreranno le capacità militari e di intelligence deianche attraverso investimenti in uscita".