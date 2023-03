Unicredit, Padoan: "Politica remunerazione rivista in linea con interesse azionisti"

(Teleborsa) - "Sappiamo quanto sia fondamentale per qualsiasi organizzazione avere una politica di remunerazione allineata agli obiettivi. Per questo, l'abbiamo recentemente rivista al fine di creare un pieno allineamento, nel lungo periodo, con gli interessi degli azionisti". È quanto scrive ilin un intervento sul Sole 24 Orealla luce delle polemiche sull'aumento dei compensi alSecondo la nuova politica di remunerazione dei top manager di Unicredit, che verrà votata all'assemblea della banca del 31 marzo, Orcel andrà a guadagnare fino a 9,75 milioni di euro l'anno."Abbiamo iniziato da coloro che sono in prima linea, il cuore pulsante della nostra azienda, assicurandoci che siano adeguatamente incentivati. Ora – prosegue– è arrivato il momento di occuparci del top management. Abbiamo deciso che il 100% della retribuzione variabile sarà corrisposto in azioni differite fino al 2030. Questo garantirà che il ceo sia incentivato a creare valore per gli azionisti attraverso una crescita profittevole e sostenibile nel lungo periodo, nel pieno rispetto dei valori aziendali e garantire, così, il completo allineamento con gli interessi degli azionisti. In sintesi, il ceo non sarà premiato per ciò che riuscirà a ottenere nel breve periodo, ma per aver costruito un'azienda profittevole e sostenibile"."Come consiglio di amministrazione, – spiega– dobbiamo assicurarci di offrire le migliori condizioni per attrarre i migliori talenti ed essere, quindi, una banca vincente che sappia creare ricchezza condivisa nel lungo termine per tutti gli stakeholder. Vogliamo che le nostre persone vengano valutate e premiate in base a come applicano i valori di Ownership, Integrity e Caring: sono le fondamenta peri nostri dipendenti che, sotto la guida del ceo sono sempre stati remunerati sulla base dei risultati ottenuti per i clienti, le comunità in cui operiamo e gli azionisti"."La nuova UniCredit – scrive– è un'organizzazione che cerca di superare gli obiettivi. Abbiamo definito target ambiziosi e incentivi allineati di conseguenza, con condizioni più severe per chi non riuscirà a stare al passo, così da allinearci agli interessi degli azionisti. Garantire che le nostre persone vengano remunerate sulla base dei loro successi è il modo migliore per assicurarci che UniCredit – una banca storica dal cuore orgogliosamente italiano – possa attrarre i migliori talenti necessari ad essere la banca per il futuro dell'Europa".