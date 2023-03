Digital Value, utile 2022 sale a 34 milioni. Proposta dividend policy al 25%

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan (EGM) e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha chiuso ilconpari a 708,5 milioni di eurp (+27% vs 2021, +18,6% vs 2021 proformato), undi 73,6 milioni di euro, (+28% vs 2021, +20,3% vs 2021 proformato) e undi periodo pari a 34 milioni di euro (di cui 0,08 milioni di pertinenza di terzi, con una crescita dell'11,1% rispetto al 31 dicembre 2021)."Nel 2022 il gruppo ha registrato vendite record con utili positivi e una posizione finanziaria solida - ha commentato il- In un mercato IT che, secondo i dati Sirmi, è cresciuto tra il 6% e il 7%, abbiamograzie al nostro posizionamento su clienti ad alto potenziale di investimento, alla nostre competenze distintive, alle numerose partnership con tutti i principali Vendor di tecnologia che ci hanno consentito di offrire una value proposition unica sul mercato"."Stiamo perseguendo una strategia coerente e sostenibile che ci permette didella nostra leadership e di crescita della market share del Gruppo Digital Value", ha aggiunto il presidente della società che ha appena annunciato l'intenzione di attuare un translisting su Euronext Milan.Il Consiglio di Amministrazione ha formulato una proposta all'Assemblea didel risultato economico netto consolidato. Il dividendo unitario proposto per il 2022 è pari a 0,85 euro per azione, con data di stacco della cedola n.1 il 28 aprile 2023, record date il 26 aorile 2023 e data per il pagamento del dividendo il 27 aprile 2023.Il livello di distribuzione "rappresenta un equilibrio sostenibile grazie ai flussi di cassa generati dal gruppo e che", viene sottolineato.