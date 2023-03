Esprinet, utile record nel 2022. Cattani: anno di svolta

Esprinet

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha chiuso ilconsi attestano a 4.684,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il risultato dello scorso anno (4.690,9 milioni di euro). L'è pari a 90,7 milioni di euro, in crescita del 5%, mentre l'è pari a 47,3 milioni di euro, +7%."L'anno appena concluso segna une conseguentemente riteniamo anche nel tipo di percezione che il mercato avrà di noi, sancendo l'avvenuta trasformazione in distributore internazione a valore aggiunto", ha commentato l'"Il Gruppo è ormaied il fatturato proveniente da attività svolte sui mercati esteri, Spagna in particolare, è salito a circa il 40% del totale ma ancora più importante è rimarcare come l'EBITDA generato in queste geografie sia stato pari a circa il 45% del totale", ha aggiunto, sottolineando che "la: nel 2022, per la prima volta nella nostra storia, l'EBITDA generato dalle Solutions è stato superiore a quello generato dagli Screens (PC e telefoni) che pure rappresentano il 58% del fatturato totale contro il 19% delle Solutions".Laè negativa per 83 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 30 settembre 2022 (negativa per 382,5 milioni di euro) e in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2021 (positiva per 227,2 milioni di euro). La variazione rispetto al 30 settembre 2022 è attribuibile all'usuale minor assorbimento di Capitale Circolante Netto in corrispondenza del picco di stagionalità del business.Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti di distribuire unpari a 0,54 euro per azione, invariato rispetto al valore pagato nel 2022 e nel 2021. Tale dividendo di 0,54 euro per azione sottende unpari al 56% circa consistente con i piani di robusta crescita del Gruppo presentati al mercato a novembre del 2021.