Innovatec, ValueTrack taglia fair value e stime

Innovatec

(Teleborsa) - ValueTrack ha(da 2,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. La società ha chiuso il 2022 con ricavi per 289 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto allo scorso esercizio proformato, e un EBITDA pari a 32 milioni di euro, in diminuzione del 3%."In questa fase la visibilità su HouseVerde si è ulteriormente ridotta, anche se Innovatec può ancora fare affidamento sulla maggior parte del suo arretrato e i risultati preliminari 2022 sono stati al di sotto delle aspettative - affermano gli analisti - Pertanto, nonostante l'aggiornamento del Business Plan sia previsto a breve, rivediamo il nostro modello 2023-24 e ora prevediamoper il 2024 a 342 milioni di euro (precedentemente 394 milioni di euro),a 41 milioni di euro (del 12% rispetto al 13% precedente) ea 21,2 milioni di euro (precedente 8,1 milioni di euro)."Nonostante una prospettiva più sfidante a breve termine - 1Q23 probabilmente in linea con le tendenze 2H22 - e previsioni ben al di sotto degli obiettivi 2024,(opportunità di mercato, fondi dedicati, potenziale di concentrazione)", viene sottolineato.