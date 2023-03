L'Orient Express La Dolce Vita viaggia su tecnologia italiana

(Teleborsa) - Arriva il, un tuffo nel passato con uno sguardo al presente, alla tecnologia più innovativa, nata dallatra. E' stato siglato undi euro per i primi due treni Orient Express La Dolce Vita., parte del gruppo Knorr-Bremse, leader nella progettazione e produzione di sistemi frenanti per il settore ferro-tramviario, darà il suocon la fornitura di impianti d'avanguardia, quali il WI-FI, l'aria condizionata ed il Passenger Information System (PIS). Fra le caratteristiche distintive dei sistemi di Knorr-Bremse la, oltre alofferto ai passeggeri, che potranno vivere esperienze di viaggio a cinque stelle a partire dal“Sono orgoglioso di questa partnership con ARSENALE Express che coniuga innovazione, tecnologia avanzata e sostenibilità con l’eccellenza del made in Italy", ha dichiaratoCEO di Knorr-Bremse Rail Systems Italia, sottolineando che le due società "player chiave con una solida esperienza nei rispettivi settori"."La sostenibilità è al centro dell’intero progetto che stiamo costruendo e origine della sua stessa evoluzione nell’esaltazione di un turismo lento e più autentico. Rappresenta un obiettivo costante di tutte le nostre scelte e l’accordo con Knorr-Bremse ne è la testimonianza", ha dichiarato, Amministratore Delegato di ARSENALE Express, aggiungendo "il connubio tra tradizione ed avanguardia porta sui binari del lusso l’eccellenza in ogni dettaglio, a partire dalla sicurezza e comfort offerto nell’esperienza di viaggio".Le soluzioni di sistema di Knorr-Bremse Rail Systems Italia, innovative e tecnologicamente avanzate, rendono la mobilità e il trasporto più sicuro, affidabile ed efficiente con un’attenzione all’ambiente. IN questa direzione il Sistema Sanitario sviluppato ed installato da Knorr-Bremse Rail Systems Italia , che permetterà di gestire l’acqua di scarico in forma batteriologicamente pura minimizzando l’impatto ambientale. Lo stesso vale per il sistema di condizionamento, che utilizza l’anidride carbonica (CO2) come gas refrigerante. Il treno si affida poi ad una tecnologia frenante all'avanguardia e altamente efficiente, grazie al sistema antipattinante - Wheel Slide Protection (WSP). Quanto al confort, la porta di accesso passeggeri alla carrozza Lounge è stata progettata per garantire il massimo spazio per il flusso dei passeggeri, mentre la magnificenza della zona lounge potrà essere apprezzata fin dal primo schiudersi della porta di entrata.