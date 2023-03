MFE compra 1,05% di Mediaset Spagna da Vivendi e da fondi

MFE

Vivendi

(Teleborsa) -ha sottoscritto, in data odierna, in qualità di acquirente, cinque accordi per l’acquisto di azioni con alcuni azionisti di Mediaset Espana Comunicación, (MES), in qualità di venditori, in particolare: uno con, al fine di acquisire 3.300.000 azioni MES, rappresentative di circa l'1,05% del capitale sociale di MES, a un prezzo di 3,2450 euro per ciascuna azione, per un corrispettivo complessivo di 10.708.500; e quattro con le seguenti entità: Burren Global Arbitrage UCITS Fund, Burren Global Arbitrage Master Fund, Sinclair Capital Fund RAIF – Sinclair Capital M&A Opportunities, e Prelude Opportunity Fund LP, al fine di acquisire 1.488.715 azioni MES, rappresentative di circa lo 0,48% del capitale sociale di MES, ad un prezzo di Euro 3,2450 per ciascuna azione, per un corrispettivo totale di Euro 4.830.880.Il regolamento dell'Operazione è previsto per il giorno 16 marzo 2023.Ilè stato determinato con uno sconto totale del 4,04% annuo rispetto al prezzo di liquidazione relativo al diritto di recesso, che ammonta a Euro 3,2687 per ciascuna azione MES (vale a dire, l'importo che gli azionisti di MES che votano contro la fusione transfrontaliera per incorporazione di MES, in qualità di società incorporata, con e in MFE, in qualità di società incorporante, nell'assemblea straordinaria degli azionisti di MES che si terrà il 15 marzo 2023, ed esercitano il proprio diritto di recesso (come descritto nell'articolo 16 del progetto comune di fusione transfrontaliera) avranno diritto a ricevere), in quanto l'Operazione è avvenuta prima della prevista data di pagamento del diritto di recesso.I venditori, i quali hanno informato MFE che non si oppongono alla Fusione, hanno deciso di disinvestire la propria partecipazione in MES e, pertanto, di vendere a MFE la propria partecipazione in MES al prezzo indicato nei precedenti paragrafi prima dell’Assemblea degli azionisti di MES che si terrà il 15 marzo 2023, per un prezzo simile al controvalore che avrebbero ricevuto se avessero esercitato il diritto di recesso a valle della predetta Assemblea dei soci.