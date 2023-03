OCSE, disoccupazione stabile a minimi storici a gennaio

(Teleborsa) - Rimane ai minimi storici la disoccupazione media nelle economie avanzate. Lo fa sapere l'segnalando che a gennaio il tasso per l'insieme dell'area OCSE è rimasto al 4,9% per il settimo mese consecutivo.Il dato, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, è rimasto stabile in 12 dei 38 Paesi OCSE.Anche nell'e nella zona euro, ilè rimasto stabile, vicino al suo livello storico più basso, rispettivamente al 6,1% e al 6,7%. Inla disoccupazione è leggermente cresciuta, al 7,9% a gennaio, contro il 7,8% di dicembre.