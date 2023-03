Wall Street in positivo tra aspettative Fed e tensioni geopolitiche

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -sulla base delle aspettative di unda parte della Federal Reserve nella sua prossima riunione, anche se perde terreno rispetto all'apertura per le. Un jet da combattimento russo si è infatti scontrato con un drone di sorveglianza statunitense nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero, costringendo il veivolo senza pilota a schiantarsi, hanno riferito le autorità statunitensi.Intanto, è risultata in linea con le previsioni degli analisti, anche sedel massimo in cinque mesi, mettendo pressione sui funzionari della Federal Reserve. Altri dati nel corso della settimana - la produzione industriale statunitense (venerdì) e le vendite al dettaglio (mercoledì) - saranno prese in considerazione nella scelta.Secondo, i dati dell'inflazione di febbraio mettono pressione sulla Fed per alzare i tassi di 25 pb alla riunione di marzo. "In assenza delle tensioni collegate al fallimento di SVB e di Signature Bank, il FOMC sarebbe stato orientato a un intervento di 50pb, ma riteniamo che", si legge in una ricerca.Positive, dopo che una corte d'appello della California ha stabilito che le aziende possono continuare aSotto pressione, che prevede ora una, con la revisione della guidance che è stata causata da maggiori spese per personale e carburante, oltre che una domanda debole nei primi mesi dell'anno.Bene, dopo che il CEO ha dichiarato che la società. Il nuovo round di licenziamenti segue un precedente round di tagli, annunciato a novembre, che ha interessato oltre 11.000 lavoratori.Analizzando i, ilavanza a 32.001 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 3.903 punti. Su di giri il(+1,85%); come pure, sale l'(+1,33%).(+2,23%),(+1,87%) e(+1,65%)sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,81%),(+2,75%),(+2,71%) e(+2,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,40%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,34%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,25%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,19%.(+6,65%),(+6,55%),(+5,97%) e(+4,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,93%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,06%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,45%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,36%.