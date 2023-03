Aereo russo intercettato da caccia britannici e tedeschi mentre era in volo sull'Estonia

(Teleborsa) - Aerei dell'aeronautica britannica e tedesca hanno intercettato unsullo spazio aereo dell'. La notizia arriva da un tweet della Bbc che però non cita la fonte. Nello specifico la testata britannica ha riferito di un aereo russo - un quadrimotore da trasporto e rifornimento in volo- in volo fra l'enclave russa di Kaliningrad e San Pietroburgo che è transitato sullo spazio aereo estone, sul, senza annunciare il suo passaggio al controllo aereo di Tallinn.L'episodio arriva dopo l'intercettazione e il danneggiamento da parte di un jet russo di unin volo sullo spazio aereo internazionale, costretto a schiantarsi nel. La Russia ha chiesto aglidi mettere fine a quelle che chiama le "inaccettabili attività militari vicino ai confini russi", secondo quanto ha dichiarato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti,, citato dall'agenzia Ria Novosti. "Sappiamo tutti - ha aggiunto Antonov - a cosa servano queste ricognizioni di velivoli senza pilota. Cioè a raccogliere informazioni di intelligence che poi l'Ucraina usa per colpire la Russia". Mosca si aspetta dunque che Washington "metta fine ai voli vicino ai confini russi", che definisce "ostili".Antonov, convocato dall'assistente del segretario di stato per gli affari europei Karem Donfried, ha però ribadito che la Russia non vuole lo "scontro" con gli Stati Uniti.Secondo la versione del, verso le 7 del mattino in Italia due caccia Su-27 russi hanno intercettato un drone di sorveglianza americano' e uno di essi ne ha urtato l'elica, causandone lo schianto nel Mar Nero. Diverse volte prima della collisione, i due jet hanno volato pericolosamente di fronte al drone e vi hanno anche scaricato sopra del carburante, forse nel tentativo di danneggiarlo o accecarlo.