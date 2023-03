Cipolletta (AIFI): imprenditori più aperti soggetti finanziari, private capital non è avversario

(Teleborsa) - "Nelle imprese italiane sta venendo su una, che sta svecchiando il nostro mondo". Lo ha affermato, Presidente di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), durante la presentazione della ricerca 2022 condotta da AIFI-PwC Italia sul mercato italiano del capitale di rischio."L'idea che un operatore di private capital sia un soggetto avversario per fortuna è tramontata, grazie anche al fatto che la maggioranza degli operatori hanno ora una", ha aggiunto.Dal punto di vista finanziario, Cipolletta ha affermato che "il. Restiamo più contenuti rispetto ad altri paesi, ma il tasso di crescita è stato forte sia nel private equity che nel venture capital"."C'è stata un'azione pubblica con CDP e una legge dedicata, e questo settore è esploso - ha continuato - Per far raggiungere all'Italia una dimensione paragonabile a Francia e Germania,per fare partecipare il risparmio privato a questo tipo di attività".