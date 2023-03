Cover50, Made in Italy Fund acquista 74,4% capitale e promuoverà OPA per delisting

COVER 50

(Teleborsa) -(Quadrivio&ambianco) attraverso la sua holding controllata, ha sottoscritto in data odierna l’accordo persocietà quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal 2015, proprietaria del brand PT Torino.La società è considerata tra i leader di mercato internazionale del pantalone e del denim nel segmento alto di gamma (uomo e donna). Forte del successo riconosciutole nei prodotti “storici”, l’azienda ha intrapreso dal 2021 un allargamento della gamma di offerta, aprendo anche al cosiddetto “Total Look”. Circa il 43% del fatturato di PT Torino si realizza in Italia, mentre circa il restante 57% è collegato a mercati esteri (le cui prime posizioni sono occupate da Giappone e Stati Uniti). La distribuzione è concentrata sul canale wholesale, a cui si è aggiunto recentemente anche il canale e-commerce.Con questa operazione, la settima nel segmento Fashion. Ad oggi fanno già parte di Fine Sun(120% Lino, azienda italiana leader nella produzione di capi in lino e fibre naturali; Rosantica, brand specializzato nella produzione di borse gioiello e accessori preziosi; Dondup, realtà che produce abbigliamento in denim, oltre ai brand di sneakers Autry e Ghoud)., una ulteriore internazionalizzazione del brand PT Torino, nonché il potenziamento dei canali digitali e retail, attraverso una strategia globale che possa permettere al brand un ulteriore, e proficuo, salto di qualità.Il contratto sottoscritto prevede, al prezzo di, di. n. 3.271.900 azioni di COVER50, pari al, corrispondenti all’intera quota detenuta da FHold (società facente capo a Pierangelo ed Edoardo Fassino).per un importo pari al(tramite il veicolo designato per effettuare l’operazione, a parità di condizioni con Fine Sun); Edoardo Fassino manterrà un ruolo di rilievo operativo (oltre che di membro del board), partecipando attivamente allo sviluppo del progetto.Nel più ampio contesto dell’operazione, è previsto, tra l’altro, che FHold e Fine Sun sottoscrivano un. Subordinatamente al verificarsi di talune condizioni, ildell’operazione è previsto che avvenga nel corso del. A seguito sarà promossa, pertanto, nei tempi e nelle modalità di legge,allo stesso prezzo di 13,50 Euro per azione (cum dividendo e quindi eventualmente ridotto dell’ammontare di distribuzioni di dividendi, utili o riserve), che incorpora un premio del 23% e 33% rispetto alla media ponderata del prezzo ufficiale dell’azione, rispettivamente degli ultimi 6 e 12 mesi.L’operazione nel suo complesso e l’OPA sonoed a tal fine l’accordo sottoscritto prevede quale condizione sospensiva all’esecuzione dell’operazione, inter alia, la modifica dello statuto di COVER50 al fine di inserire il richiamo alle previsioni di c.d. sell-out e squeeze-out."Con PT Torino aggiungiamo al nostro portfolio un brand italiano forte e complementare a quelli precedentemente acquisiti, confermando la forte predisposizione del Fondo ad investire in aziende simbolo dell’eccellenza italiana", ha affermato, Managing Partner del fondo Made in Italy e co-fondatore di Quadrivio Group.Edoardo Fassino ha parlato di "una nuova esperienza che siamo felici di poter intraprendere. Far parte di un gruppo industriale e finanziario come Fine Sun (Made in Italy Fund) era un passo necessario per realizzare un progetto di ulteriore crescita".Advisor legale dell’operazione è Pedersoli Studio Legale (avv. Ascanio Cibrario, avv. Marcello Magro). La due diligence è stata condotta da PWC per gli aspetti contabili e fiscali. Fhold è stata assistita dallo Studio Dondona di Torino. Made in Italy Fund è assistita da Banca Mediolanum Investment Banking in qualità di Advisor Finanziario.