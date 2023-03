Fiera Milano, perdita 2022 di 5,8 milioni. EBITDA sopra attese

Fiera Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha chiuso il 2022 conpari a 220,3 milioni di euro, in crescita di 98 milioni rispetto al 2021. La variazione positiva è correlata principalmente alla performance delle manifestazioni annuali e delle manifestazioni pluriennali. L'si attesta a 58,4 milioni di euro, in calo dai 73,7 milioni di del 2021, che però era impattato dalla presenza di componenti non ricorrenti come i contributi pubblici (61,5 milioni) ricevuti a ristoro delle perdite sofferte negli esercizi 2020 e 2021 per il Covid-19. Ilè pari a -5,8 milioni di euro, a fronte di un utile 2021 pari a 44,1 milioni.L'al 31 dicembre 2022, non comprensivo della lease liability IFRS 164, presenta una disponibilità finanziaria netta di 29,8 milioni rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 47,3 milioni al 31 dicembre 2021. Il decremento è dovuto all'effetto combinato di una generazione di cassa operativa in equilibrio a cui si aggiungono gli effetti straordinari dell'operazione con Ge.Fi. e degli investimenti in sistemi digitali."Il 2022 per Fiera Milano ha rappresentato- ha commentato l'- I primi mesi dell’anno hanno risentito ancora del protrarsi delle restrizioni per Covid-19, ma possiamo considerare il 2022 un esercizio positivo, in cui siamo finalmente tornati ad avere un calendario ricco di eventi importanti. Complessivamente abbiamo realizzatoche hanno richiamato più di 4 milioni di visitatori"."Il consolidamento della ripresa del business fieristico e congressuale ci consente di presentare risultati superiori alle aspettative, con unper il 2022 di 58,4 milioni di euro, che rappresenta undi 40-50 milioni di euro comunicato al mercato nel 2021 in occasione del lancio del Piano Strategico CONN.E.C.T. 2025. EBITDA 2022 superiore anche al più recente range di guidance, già rivisto in rialzo a 50-55 milioni di euro nel novembre 2022"."Anche se il settore non è immune alle difficoltà del contesto macroeconomico,, prevedendo di raggiungere a fine anno un, confidando che Fiera Milano continui ad essere una insostituibile piattaforma di sviluppo e internazionalizzazione per l’economia del Paese e uno strumento di politica industriale in grado di generare valore per le imprese, le persone ed il territorio".